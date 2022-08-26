Бригады скорой помощи заработали в Лачине
В Лачине начали действовать бригады скорой неотложной медицинской помощи при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
В сообщении Объединения говорится, что Министерство обороны обратилось в TƏBİB для контроля за здоровьем военнослужащих азербайджанской армии.
На основании этого обращения в Лачине начали работу две бригады врачей скорой медицинской помощи, состоящие из сотрудников диспетчерского центра «113» станции скорой неотложной медицинской помощи при TƏBİB и станции скорой неотложной медицинской помощи Ходжавендской центральной районной больницы.