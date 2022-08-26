Посол Великобритании поблагодарил азербайджанский народ видео
Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, который завершает свою дипломатическую деятельность в Баку, поблагодарил азербайджанский народ. Соответствующей публикацией британский дипломат поделился в Twitter.
«Сегодня мой последний день в качестве посла Великобритании в Азербайджане. Благодарен всем за то, что сделали мою жизнь здесь невероятной и запоминающейся», - говорится в публикации британского посла.
Bu gün Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri olaraq Azərbaycanda son günümdür. Mənim burdakı həyatımı inanılmaz və yadda qalan etdiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirəm.❤️🇬🇧🤝🇦🇿❤️👋 pic.twitter.com/fRyvWYX19L— James Sharp (@JamesSharpFCDO) August 27, 2022
Отметим, что Фергюс Олд назначен новым послом Великобритании в Азербайджане. Он приступит к исполнению своих обязанностей с августа.