Посол Великобритании поблагодарил азербайджанский народ видео

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, который завершает свою дипломатическую деятельность в Баку, поблагодарил азербайджанский народ. Соответствующей публикацией британский дипломат поделился в Twitter.

«Сегодня мой последний день в качестве посла Великобритании в Азербайджане. Благодарен всем за то, что сделали мою жизнь здесь невероятной и запоминающейся», - говорится в публикации британского посла.

Отметим, что Фергюс Олд назначен новым послом Великобритании в Азербайджане. Он приступит к исполнению своих обязанностей с августа.