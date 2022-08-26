Разведка Британии назвала причину активизации России в Донбассе

Российские войска усилили интенсивность обстрелов на донецком направлении, чтобы оттянуть туда дополнительные украинские силы на фоне сообщений о планах Украины по контрнаступлению. Ожесточенные бои идут в районе городов Северск и Бахмут к северу от Донецка, пишет ведомство в своей ежедневной сводке. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

"Существует реальная вероятность того, что Россия активизировала свои усилия в Донбассе, пытаясь оттянуть или связать дополнительные украинские подразделения на фоне слухов о том, что Украина планирует крупное контрнаступление", - считают в Минобороны Британии.

Как отмечается в сообщении, за последние пять дней увеличилась интенсивность российских атак на донецком направлении Донбасса. По данным британской разведки, российские силы продвинулись к центру поселка Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. Однако в целом российские войска добились немногочисленных территориальных успехов, добавляют британские военные.

"Существует реальная вероятность того, что Россия активизировала свои усилия в Донбассе, пытаясь привлечь или закрепить дополнительные украинские подразделения, на фоне слухов о том, что Украина планирует крупное контрнаступление", - пишет Минобороны Великобритании.