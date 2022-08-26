Эксперт Международной кризисной группы поставил под сомнение возможности армянской армии в Карабахе
По словам Олеси Вартанян, старшего исследователя Международной кризисной группы по вопросам Южного Кавказа, «все идет к тому», что в 2025 году Азербайджан откажется от присутствия в Карабахе российского миротворческого контингента.
Вартанян заявила это в интервью радиостанции «Азатутюн», комментируя столкновения в Карабахе, произошедшие в начале августа, а также недовольство российскими миротворцами в Ереване и Ханкенди, возникшее после операции азербайджанской армии «Возмездие».
Указывая на количество российских миротворцев и качество их вооружения, Вартанян отметила, что этого достаточно только для того, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в регионе, но не более.
По мнению эксперта, российская сторона выполняет свою функцию по поддержанию режима спокойствия в Карабахе в рамках «того ограниченного миротворческого континента, который у нее есть».
«Во время недавней эскалации руководство российской миротворческой миссии впервые публично озвучило свою миссию, - отметила Вартанян. – Они видят её смысл в поддержании режима спокойствия и в предотвращении возможных беспорядков. То есть, в их функцию не входит защита местного населения. Любые эксперты, которые анализировали состав российской миссии, ее численность и оружие, понимали, что как раз это на самом деле и есть функция российских миротворцев. Их число слишком маленькое, и они вооружены легким оружием, так что, они могут применять его только для самозащиты. Они не могут быть теми людьми, которые будут защищать местное население в случае, например, какого-то противостояния».
Эксперт Международной кризисной группы затронула также судьбу незаконных армянских вооруженных формирований, все еще действующих на подконтрольных российским миротворцам азербайджанских территориях. Она считает, что армянская сторона должна провести с местным населением «конкретную и искреннюю» беседу о возможностях этих вооруженных формирований предотвратить возможную войну в регионе.
«Мне кажется, что здесь нужен более конкретный и детальный разговор на эту тему, в том числе, и для того, чтобы быть более понятными как для каких-то зарубежных партнеров, так и для местного населения, с которым нужно быть честным относительно возможностей местных сил самообороны защитить их», - добавила она.
По мнению Вартанян, «когда как со стороны Баку, так и сейчас со стороны Еревана педалируется вопрос функций российских миротворцев, это ставит их в ситуацию, при которой они еще до наступления 2025 года будут просто не в состоянии выполнять свою работу».
«Мне кажется, те люди, которые поднимают вопросы по поводу российских миротворцев, особенно, в публичной плоскости, должны осознавать последствия того, что они делают, лишая российских миротворцев даже остатков их функций», - предупредила Олеся Вартанян.
Напомним, что в ходе протестных акций в Ереване и Ханкенди неоднократно и отчетливо звучали призывы протестующих разместить в Карабахе французский миротворческий контингент, или же заменить российских миротворцев на военных из других стран.
Официальные лица в Ереване также выступали с заявлениями, ставящими под сомнение эффективность российского миротворческого контингента, который, по их мнению, не препятствует формированию азербайджанской армией новой линии соприкосновения и её укреплению на новых стратегических высотах.
В свою очередь, Азербайджан настаивает на выводе незаконных вооруженных формирований из Карабаха, как того требует Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года.