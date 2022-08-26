Эксперт Международной кризисной группы поставил под сомнение возможности армянской армии в Карабахе

Отдел информации 11:44

По словам Олеси Вартанян, старшего исследователя Международной кризисной группы по вопросам Южного Кавказа, «все идет к тому», что в 2025 году Азербайджан откажется от присутствия в Карабахе российского миротворческого контингента. Вартанян заявила это в интервью радиостанции «Азатутюн», комментируя столкновения в Карабахе, произошедшие в начале августа, а также недовольство российскими миротворцами в Ереване и Ханкенди, возникшее после операции азербайджанской армии «Возмездие». Указывая на количество российских миротворцев и качество их вооружения, Вартанян отметила, что этого достаточно только для того, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в регионе, но не более.

По мнению эксперта, российская сторона выполняет свою функцию по поддержанию режима спокойствия в Карабахе в рамках «того ограниченного миротворческого континента, который у нее есть». «Во время недавней эскалации руководство российской миротворческой миссии впервые публично озвучило свою миссию, - отметила Вартанян. – Они видят её смысл в поддержании режима спокойствия и в предотвращении возможных беспорядков. То есть, в их функцию не входит защита местного населения. Любые эксперты, которые анализировали состав российской миссии, ее численность и оружие, понимали, что как раз это на самом деле и есть функция российских миротворцев. Их число слишком маленькое, и они вооружены легким оружием, так что, они могут применять его только для самозащиты. Они не могут быть теми людьми, которые будут защищать местное население в случае, например, какого-то противостояния». Эксперт Международной кризисной группы затронула также судьбу незаконных армянских вооруженных формирований, все еще действующих на подконтрольных российским миротворцам азербайджанских территориях. Она считает, что армянская сторона должна провести с местным населением «конкретную и искреннюю» беседу о возможностях этих вооруженных формирований предотвратить возможную войну в регионе.