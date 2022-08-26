Bloomberg узнал, когда США с Ираном договорятся

США и Иран могут согласовать ключевые пункты сделки по иранской ядерной программе в течение нескольких недель. Как сообщает Bloomberg, страны пока не урегулировали все разногласия относительно восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В частности, Иран требует экономических гарантий в случае, если власти США захотят выйти из сделки.

Кроме того, международные эксперты должны проверить деятельность Ирана в области ядерных разработок. Тегеран требовал закрыть расследование происхождения следов урана на ряде своих объектов.

Тем не менее, отмечает агентство, стороны «максимально близки» к перезапуску соглашения с того момента, как Евросоюз предложил ослабить санкции против Ирана.