Леонид Швец, автор haqqin.az 11:52

Ко Дню независимости Украина получила такое количество подарочков такого уровня качества, что сложно себе и представить, как его можно было превзойти. И речь не о бесконечных воздушных тревогах, под вой которых украинцы провели весь праздничный день. И не о тех смертельный «подарках», которые прилетали со стороны России и Беларуси, и жертвами которых стали, в частности, 25 человек в поселке Чаплино, включая двоих детей. Хотя российская армия и постаралась максимально испортить Украине этот день, к сожалению, непрекращающийся террор здесь – это реальность каждого дня, страшная, но, тем не менее, рутина.

День независимости Украины совпал с полугодием большой войны, и, как сказал Владимир Зеленский в обращении к нации, 24 февраля многие думали, что 24 августа никакого Дня независимости больше не будет. Они ошиблись. «Мы держимся шесть месяцев. Нам тяжело, но мы сжали кулаки и выгрызаем свою судьбу. Каждый новый день — это новая причина не сдаваться. Потому что, пройдя столько всего, мы не имеем права не дойти до конца. Что для нас конец войны? Раньше мы говорили — мир. Сейчас мы говорим — победа». Эти слова украинский президент произнес на фоне разбитой российской техники, которую привезли на главную улицу Киеве, на Крещатик. Днем раньше состоялся международный форум «Крымская платформа», в работе которого по видеосвязи приняли участие 16 президентов, 20 премьер-министров и один принц. В частности, на высшем уровне были представлены Великобритания, Германия, Турция, Франция. Польский президент Анджей Дуда приехал в Киев лично. От США выступал госсекретарь Энтони Блинкен. Важным моментом стало включение деоккупации Крыма в формулу будущего мира, об этом говорили все участники, а Зеленский сделал на этом акцент. Тут важно напомнить, что Крым по российскому законодательству является частью РФ, и это значит, что для заключения мира Госдуме, Совету Федерации и президенту придется принимать соответствующие решения, возвращающие ситуацию к исходной, до аннексии полуострова в феврале-марте 2014 года. Таким образом, отныне победа для Украины – это не просто вытеснение российских войск за линию по состоянию на 23 февраля 2022 года, а полная деоккупация своей территории. За полгода Россия проделала немалую работу, чтобы убедить украинцев в том, что это возможно и необходимо.

Никаких Минских соглашений – 3 больше не будет, когда война снова приостановится на неопределенный срок, а часть территорий останется под властью захватчика. Борис Джонсон, который в День независимости лично посетил Киев, уже третий раз за время войны, как и Анджей Дуда, заявил прямым текстом: «Именно сейчас, дорогие друзья, вы должны нанести русским удар, когда они начали шататься. Мы знаем, что путинские войска уже устали, их потери колоссальны, истощены их звенья снабжения. Мы видим, насколько большую цену они платят. Мы понимаем, что российские матери теперь плачут. И я думаю, сейчас не время выходить с каким-то мелким планом примирения». Основания для такой дерзости Украины предельно прозрачны. Доблесть ее солдат, мастерство военачальников и непоколебимая стойкость политического руководства убедили западных союзников в том, что военная помощь не только имеет смысл, а только она смысл и имеет. И очень важно, что масштаб и темп здесь задает лидер – Соединенные Штаты. Джо Байден не только позвонил Зеленскому и поздравил с Днем независимости. 19 августа было объявлено о пакете военной помощи на 775 миллионов долларов, что довело общий объем американской военной помощи с начала войны до 10,6 миллиарда долларов. А непосредственно на День независимости стало известно, что США выделяют еще 2,98 миллиарда – крупнейший единоразовый пакет поддержки.