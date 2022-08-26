США всерьез берутся за Арктику: назначают посла по особым поручениям

США накануне объявили о создании должности посланника по особым поручениям в Арктике. Вашингтон считает, что это необходимо для активизации американской дипломатии в этом регионе, поскольку Россия и Китай расширяют свое присутствие в водах, открывшихся от льда в результате климатических изменений на планете, сообщает «Голос Америки».

В ближайшее время госсекретарь США Энтони Блинкен назовет имя того, кто будет назначен от лица Америки ответственным за взаимодействие с другими арктическими странами, группами коренных народов и другими заинтересованными сторонами. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Ведант Пател.

«Арктический регион, который является мирным, стабильным, процветающим и подходящим для сотрудничества, имеет решающее стратегическое значение для Соединенных Штатов и является приоритетным для госсекретаря Блинкена», - заявил Пател.

Должность посла по особым поручениям придет на смену позиции координатора США по Арктике, которую занимал карьерный дипломат Джим ДеХарт.