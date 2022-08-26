Что за стычка между полицией и молодыми людьми в Баку

Qafqazinfo пишет, что сотрудник полиции Мурад Гулузаде (имя и фамилия условные) подошел к четверым молодым людям (трое юношей и девушка), прогуливавшимся с собакой породы стафф, которая была без намордника. Полицейский сделал им замечание, что собаку следует выгуливать в наморднике, так как собака без намордника представляет опасность для находящихся поблизости людей, особенно для детей. Сотрудник полиции также подчеркнул, что в «Ичеришехер» запрещено выгуливать собак без намордника.

Молодые люди вначале сказали, что собака безопасна, затем, видя настойчивость полицейского, сказали: «Ты знаешь, кто мы?!», тем самым создав почву для конфликта. В результате применения силы сотрудник полиции упал. После на место инцидента прибыла оперативная группа из 9-го отдела полиции Сабаильского района, и молодые люди были доставлены в полицию.

Было установлено, что это студент экономического факультета Дагестанского государственного университета Юсиф Набиев, 2003 года рождения, его брат, Октай Набиев, 1999 года рождения, и друг по имени Джамиль. В отношении них был составлен административный протокол по статье 535 (умышленное невыполнение законного требования полиции) Кодекса об административных проступках. Они были направлены в Сабаильский районный суд, и решением суда Юсифу Набиеву было назначено наказание в виде 20 суток ареста, его брату Октаю – 10, Джамилю – 8 суток. Находившаяся рядом с ними девушка была отпущена.