США отправляют в Украину безжалостных «вампиров» наша корреспонденция
Предоставление Украине самого крупного – на 3 миллиарда долларов пакета военной помощи продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ. Главной его особенностью является акцент на выделении противовоздушных и противоракетных систем, которые сейчас так необходимы Украине.
Как сообщал haqqin.az, Пентагон закупит передовые зенитно-ракетные системы NASAMS, точно такие же, как и те комплексы, которые охраняют Белый дом.
Но в социальных сетях в последние дни стали появляться сообщения о том, что охрана украинского неба будет включать не только эти тяжелые комплексы, но и гораздо более простые и легкие, и весьма эффективные установки. Первоначально о них не было объявлено, но теперь их производитель, компания L3Harris решила обнародовать информацию о своих дарах Киеву.
Речь идет о системах c официальным названием Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment, которые имеют более простое прозвище – «Vampire» («Вампир»).
В администрации Джо Байдена выбрали это оружие благодаря дешевизне и исключительной простоте его сборки в полевых условиях. Состоящие из четырех стволов «вампиры» можно установить всего за два часа, а управлять ими может один человек. «Вампиры» предназначены для борьбы против беспилотных летательных аппаратов, - говорит заместитель министра обороны США Колин Кал. – Это кинетическая система, которая позволяет эффективно очистить небо от дронов».
Как пишет специализированное издание c4isrnet, поставки этого оружия должны стать эффективным ответом на приобретение Россией дронов в Иране.
Вместе с тем, отмечают производители «вампиров», они могут поражать не только воздушные, но и наземные цели.
Возможно, одна из главных особенностей нового оружия заключается в том, что в отличие от других систем ПВО они могут устанавливаться на всех без исключения сугубо гражданских автомобилях – пикапах.
Украинские военные уже используют похожие высокоточные установки с лазерным наведением. Речь идет о чешских системах залпового огня RM-70. Но они достаточно тяжелы и могут быть установлены лишь на специальных военных машинах. Американские же «вампиры» легки и могут быстро передвигаться с одного места на другое без риска быть засеченными противником. Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников, «вампиры» не боятся солнечного света, они вообще ничего не боятся и просто делают свою работу».
И, наконец, эти вооружения могут быть поставлены в относительно короткий срок – в течение 9 месяцев, в то время как на поставки NASAMS может уйти около двух лет. Как говорит изданию Insider представитель L3Harris Пол Свиегож, его компания ожидает в ближайшие дни получения разрешения от правительства США, в котором будет сказано, сколько именно «вампиров» будет поставлено в Украину.
До сего времени главным оружием в руках украинских военных были портативные «стингеры». Теперь они получат значительно более эффективные мобильные системы, которые не требуют перезарядки после каждого выстрела, имеют значительно большую огневую мощь и огневое покрытие территории.
Новый пакет военной помощи доводит сумму поставок Украине с начала ее конфликта с Россией до 13.5 миллиардов долларов. В администрации подчеркивают, что этот пакет учитывает не только сиюминутные нужды ВСУ. Это совершенно очевидный сигнал Киеву о том, что США намерены оказывать военную помощь Украине в долгосрочной перспективе.