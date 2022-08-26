Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:36

Предоставление Украине самого крупного – на 3 миллиарда долларов пакета военной помощи продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ. Главной его особенностью является акцент на выделении противовоздушных и противоракетных систем, которые сейчас так необходимы Украине. Как сообщал haqqin.az, Пентагон закупит передовые зенитно-ракетные системы NASAMS, точно такие же, как и те комплексы, которые охраняют Белый дом.

Но в социальных сетях в последние дни стали появляться сообщения о том, что охрана украинского неба будет включать не только эти тяжелые комплексы, но и гораздо более простые и легкие, и весьма эффективные установки. Первоначально о них не было объявлено, но теперь их производитель, компания L3Harris решила обнародовать информацию о своих дарах Киеву. Речь идет о системах c официальным названием Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment, которые имеют более простое прозвище – «Vampire» («Вампир»).

В администрации Джо Байдена выбрали это оружие благодаря дешевизне и исключительной простоте его сборки в полевых условиях. Состоящие из четырех стволов «вампиры» можно установить всего за два часа, а управлять ими может один человек. «Вампиры» предназначены для борьбы против беспилотных летательных аппаратов, - говорит заместитель министра обороны США Колин Кал. – Это кинетическая система, которая позволяет эффективно очистить небо от дронов». Как пишет специализированное издание c4isrnet, поставки этого оружия должны стать эффективным ответом на приобретение Россией дронов в Иране. Вместе с тем, отмечают производители «вампиров», они могут поражать не только воздушные, но и наземные цели. Возможно, одна из главных особенностей нового оружия заключается в том, что в отличие от других систем ПВО они могут устанавливаться на всех без исключения сугубо гражданских автомобилях – пикапах. Украинские военные уже используют похожие высокоточные установки с лазерным наведением. Речь идет о чешских системах залпового огня RM-70. Но они достаточно тяжелы и могут быть установлены лишь на специальных военных машинах. Американские же «вампиры» легки и могут быстро передвигаться с одного места на другое без риска быть засеченными противником. Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников, «вампиры» не боятся солнечного света, они вообще ничего не боятся и просто делают свою работу».