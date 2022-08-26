Напомним, что в итоговом заявлении, принятом после встречи президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента Совета Европейского союза в апреле этого года, в частности, предусмотрено начало переговоров по разработке мирного договора между Азербайджаном и Арменией и создание соответствующей рабочей группы.

Как уже сообщал haqqin.az, 29 августа 2022 года в Москве должна состояться вторая встреча государственных комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы.

Кроме того, haqqin.az также сообщал, что 31 августа при поддержке Евросоюза в Брюсселе ожидается встреча между президентом Азербайджана, председателем Совета ЕС и премьер-министром Армении.

Сегодня, 27 августа, помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на конференции в Шуше, подтвердил информацию о проведении встречи между лидерами Азербайджана и Армении. Азербайджанская сторона надеется, что на этой встрече будет согласовано создание рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, отметил Гаджиев.

Кроме того, напомнив, что ранее на встрече в Брюсселе была достигнута договоренность о создании комиссии по делимитации границ, помощник президента заметил, что заместители премьер-министров Азербайджана и Армении проведут в Москве в конце этого месяца вторую встречу для обсуждения транспортно-коммуникационных вопросов и делимитации.