Хикмет Гаджиев заявил, что азербайджанские войска могли войти в Ханкенди

«Во время войны азербайджанская армия была очень близка к тому, чтобы войти в Ханкенди, но мы этого не сделали. Конечно, это было очень трудное решение с военной точки зрения, но для нас это был и моральный вопрос. Мы не хотели видеть гибель гражданского населения в Ханкенди». Об этом сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на конференции в Шуше.

Хикмет Гаджиев отметил, что Карабах больше не является вопросом внешней политики Азербайджана: «Этот вопрос уже решен, и Минская группа ОБСЕ ушла в прошлое. Этот вопрос для нас уже исчерпан, сейчас мы хотим наладить цивилизованные отношения».