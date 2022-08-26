Журналист не согласен с заявлением Минобороны России

Ранее сообщалось, что вечером 24 августа российские военные атаковали Чаплино. В результате обстрела погибли 25 человек. На следующий день Минобороны России заявило, что на станции «уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ» и 10 единиц военной техники.

AP пишет, что в этой атаке есть признаки военного преступления. По словам профессора юридического факультета Вандербильтского университета Майкла Ньютона, военным преступлением может считаться даже удар по небольшой группе военных, если жертвами в результате стало большое число мирных граждан.

Минобороны России заявило, что обстрел Чаплино был произведен с помощью «Искандеров». Бывший офицер британской разведки Фрэнк Ледвидж отмечает, что это дорогостоящие ракеты с высокоточным наведением, которые не используются для тривиальных задач. Именно поэтому он считает, что обстрел Чаплино – преднамеренный удар по гражданскому объекту с целью вызвать жертвы среди мирного населения и нарушить железнодорожное движение для гражданских.

По данным заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, среди погибших в Чаплино – двое детей. Один из них – 11-летний мальчик, он погиб под завалами дома. Еще один 6-летний ребенок – во время пожара в автомобиле возле станции. Также 31 человек получил ранения.