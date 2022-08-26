Помощник президента: Азербайджан и Турция могут стать хорошими партнерами для Армении

Азербайджан и Турция работают над процессом нормализации отношений с Арменией, сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая на конференции в Шуше.

«Азербайджан и Турция выступают за мир в регионе, поэтому была протянута рука Армении. Обе страны работают над процессом нормализации отношений и могут стать хорошими партнерами для Армении», - сказал Гаджиев.