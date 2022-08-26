Хикмет Гаджиев: «США и Франция не были заинтересованы в мирном урегулировании карабахской проблемы»

«Сегодня в Шуше нет послов Франции и США в Азербайджане. Они демонстративно проигнорировали приглашение азербайджанского правительства». Так сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая на конференции в Шуше.

По его словам, это воспринимается как неуважение к территориальной целостности Азербайджана: «Мы принимаем это как неуважение к нашей территориальной целостности. Эти страны считают, что конфликт еще не завершен».

«США и Франция не были заинтересованы в мирном урегулировании карабахской проблемы», - сказал Гаджиев.

Помощник президента отметил, что Франция и США как сопредседатели Минской группы ОБСЕ не внесли никакого вклада в урегулировании конфликта: «Они потратили 30 лет нашего времени. Не приняв участие в этой поездке, они в очередной раз проявили пренебрежение».