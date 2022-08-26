Российское судно SPARTA II вернулось из Сирии с С-300

Российское торговое судно SPARTA II вернулось из сирийского порта Тартус с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-300 на борту. Об этом пишет The Insider со ссылкой на Telegram-канал NORS, который проанализировал спутниковые снимки и данные о передвижении судна с MarineTraffic.

На спутниковых снимках видно, что ЗРК погрузили на борт SPARTA II еще 17 августа. Их склад находился в сирийском Масьяфе. 20 августа судно направилось в сторону Новороссийска и передало соответствующий сигнал. На снимках из Масьяфа за 25 августа видно, что ЗРК действительно нет на складе. 26 августа SPARTA II уже была на рейде в Новороссийске.

SPARTA II принадлежит подконтрольной Минобороны России компании «Оборонлогистика», попавшей под санкции США.