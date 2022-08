«Тому, кто живет в стеклянном доме, не следует швыряться в соседей камнями», If you live in a glass house, don't throw stones – остается важнейшим принципом международных отношений. 30 миллионов иранских азербайджанцев были, есть и будут членами общемировой 50-миллионной азербайджанской семьи. И у азербайджанского государства достаточно мобилизационной силы для защиты прав своих соотечественников. У правительства Азербайджана достаточно ресурсов, чтобы поддержать новую волну национально-освободительного движения. Четвертого по счету в истории современного Ирана!

Южные азербайджанцы недавно продемонстрировали свою идентичность в период 44-дневной Отечественной войны, когда сразу в трех азербайджанских провинциях Ирана местное население с восторгом восприняло первые успехи азербайджанской армии. Более того, южные азербайджанцы запечатлели все факты переброски иранской техники к границе, и секретные поставки вооружения Ираном Армении. Подъем национального самосознания и исламская, шиитская солидарность наткнулись на штыки великоперсидского шовинизма!