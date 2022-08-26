Редакция haqqin.az 13:56

В сети появилась скандальная аудиозапись, в которой один из приближенных к верховной духовной власти Ирана Али Хаменеи, в прошлом высокопоставленный сотрудник МИД Ирана Абульфаз Зухтевенд, выступает с нелицеприятной критикой в адрес Азербайджана. Текст выступления появился на страницах турецкого издания «Ени Шафаг». Краеугольный камень антиазербайджанской тирады – представитель иранской элиты заявляет о недопустимости реализации проекта Зангезурского коридора, выступает против усиления позиций Турции на Южном Кавказе. А также делает еще ряд громких и скандальных заявлений, отражающих предопределенное, откровенно вражеское и коварное отношение иранских правящих элит к Азербайджану. Принято считать, что язык дается дипломату для того, чтобы скрывать собственные мысли. В случае с Зухтевендом получилось в точности наоборот – и теперь Азербайджан прекрасно знает, что скрывается за маской дружелюбности иранских духовников, чиновников и дипломатов, за их заявлениями о неизменно дружественном отношении к Баку. То о чем, они говорили в кулуарах, теперь стали повторять открыто и публично.

«Мы не можем думать о стратегическом союзе или даже о стратегическом партнерстве с Турцией. Южный Кавказ – это территория нашей цивилизации». «Азербайджан – страшное явление и потенциальная угроза для нас». «Нахчыван должен быть полностью присоединен к Ирану». «Армяне союзники Ирана. Так было всегда на протяжении всей истории» – эти и другие словесные перлы иранского дипломата прекрасно раскрывают истинные цели иранского национализма и великоперсидского шовинизма. Набирающего все большую популярность в политических элитах Ирана, от канцелярии Верховного лидера до «пятисот семейств», фактически управляющих Исламской Республикой. Ирану не нужен сильный Азербайджан. Иран против Зангезурского коридора. Тегеран против расширения турецкого присутствия в регионе. В Иране по-прежнему рассматривают развитие связей с Арменией как средство давления на Баку. И, наконец, иранские элиты не отказались от перекраивания границ на Южном Кавказе, мечтая о том, что часть азербайджанских территорий, при благоприятном для Тегерана стечении обстоятельств, должны войти в состав Ирана. Абульфаз Зухтевенд прямо говорит: «Азербайджан должен быть снова присоединен к Ирану. Если он не будет аннексирован, он поразит Иран, как раковая клетка». Подобной бесстыдной откровенности мир не слышал уже давно. И ладно бы, если бы это говорил какой-то политический маргинал – наоборот, это говорит лицо вполне официальное и обласканное личным доверием иранского Верховного лидера. То есть, официальный Баку отчетливо понимает – это фундаментальная позиция иранских элит, которая активно обсуждается, а значит, прорабатываются пути ее практического воплощения в жизнь.

Тридцать лет азербайджанского терпения Впрочем, а сказал ли Абульфаз Зухтевенд что-то новое, что в Баку еще не знали? Три десятилетия обретения Азербайджаном независимости Тегеран демонстрировал откровенно проармянский крен в своей внешней политике, что в иранских учебниках дипломатии преподносилось как необычайное достижение. При каждом удобном случае, помпезно заявляя о поддержке территориальной целостности Азербайджана, Тегеран в реальности, делал все для поддержки Еревана. Делал по полной программе, совершенно не стесняясь. Здесь и поставки оружия армянской стороне, и обмен разведданными, и гостеприимство в приеме азербайджанских религиозных экстремистов, которые, оказавшись на иранской территории, начинали активную агентурную и подрывную деятельность против Баку. Самым циничным здесь, пожалуй, было то, что, позиционируя себя в ипостаси Ватикана мирового шиизма Тегеран ни словом не обмолвился о варварском разрушении мечетей в Карабахе, которые в конечном итоге превращали в свинарники. И подобное двуличие было повседневной иранской практикой. Достаточно вспомнить историю мечети в Шуше, на которую Иран не пожалел денег – но представил это событие как «потрясающий гуманитарный шаг миролюбивого и толерантного Еревана». На все это Азербайджан реагировал с необычайной выдержкой. При Ильхаме Алиеве Баку, по сути, ни разу не присоединился к антииранским санкциям. Он сохранил роль товарно-транспортного хаба для иранской продукции. Он говорил о том, что готов и дальше углублять партнерство с Ираном. В Тегеране этого не оценили. Там всерьез верили, что зарубежная армянская диаспора, лившая молоко в уши иранских властей, реально поможет Тегерану преодолеть антииранские санкции – лишь бы Иран придерживался антиазербайджанских позиций. И всю свою политику Тегеран строил, по сути, на песке – на неких гарантиях поддержки армянского лобби. Которое не сделало ничего из того, что обещало – но сумели поддержать антиазербайджанский дискурс иранских элит.

Армянские и азербайджанские диаспоры в Иране: два мира, два образа жизни Особенно ярко проармянская политика Тегерана проявляется в отношении к армянской и азербайджанской общинам в Иране. Хотя, положа руку на сердце, об азербайджанской общине не может идти и речи. Тридцать с лишним миллионов азербайджанцев Ирана, а по другим данным – и около сорока, это уже не община, это львиная часть 80-миллионного населения Исламской Республики. Впрочем, последний свергнутый персидский шах Пехлеви и называл Южный Азербайджан головой иранского льва. «Без Южного Азербайджана Иран – это обезглавленное государство», - повторял часто шах. Исходя из тюркского наследия Севефидского и Гаджарского правления, посвященный в историю и последствия трех азербайджанских революций в Иране, умудренный государственным опытом шах знал о чем говорил… И вот если армянам прилагаются все льготы для национальных меньшинств: тут и газеты на армянском, и школы с преподаванием языка, и квотирование мест в органах власти, и льготы для бизнеса – то в отношении азербайджанского большинства (ибо персы составляют 36% национального состава страны) все это считается излишним, и даже опасным. Азербайджанцы лишены права изучения своего национального языка. Налицо – кровавая политика этноцида. Хотя иранские власти и рисуют пасторальную картину «Ирана как защитника и поборника справедливости в отношении всех угнетенных шиитов». С другой стороны – ведь в Ираке, Сирии и Ливане умиротворенная картина давно разрушена! Как только Тегеран вырывается на оперативный простор – все благостные лозунги развеиваются, остается лишь теократический иранский национализм и великоперсидский шовинизм.

Любые проявления азербайджанской идентичности, даже если речь идет об азербайджанских футбольных фанатах, воспринимается в качестве «грозного азербайджанского сепаратизма», взращенного сионизмом, каждый случай строго расследуется спецслужбами КСИР или следователями VEVAC, иранской службы безопасности. Вот он весь в действии: великоперсидский шовинизм с яркими признаками азербайджанофобии. Впрочем, это становится общим местом в действиях режима в Тегеране: потерпев крах в борьбе с внешним давлением, израильскими спецслужбами на улицах Тегерана, а также с экономическими проблемами в провинциях, иранские власти ужесточают карательную политику в отношении азербайджанцев, арабов и белуджей. Национальная политика иранского правительства, как опухоль разъедает иранскую экономику через доминирование в ее внешнеэкономических связях. Альтернативная история Ирана Щедро разбрасываясь своими идеями об «аннексии азербайджанских земель», называя азербайджанцев «тараканами» и предаваясь ахеменидской мечте о том, что «Адербадаган (древнее название Азербайджана) должен быть снова завоеван» представители националистических элит в Иране забывают о том, что бумеранг – он работает в две стороны. И достаточно Азербайджану занять враждебную позицию к Тегерану, как проблемы, с которыми столкнется Иран, являющийся, де-факто, изгоем в международном сообществе, приобретут для него катастрофический характер.

«Тому, кто живет в стеклянном доме, не следует швыряться в соседей камнями», If you live in a glass house, don't throw stones – остается важнейшим принципом международных отношений. 30 миллионов иранских азербайджанцев были, есть и будут членами общемировой 50-миллионной азербайджанской семьи. И у азербайджанского государства достаточно мобилизационной силы для защиты прав своих соотечественников. У правительства Азербайджана достаточно ресурсов, чтобы поддержать новую волну национально-освободительного движения. Четвертого по счету в истории современного Ирана! Южные азербайджанцы недавно продемонстрировали свою идентичность в период 44-дневной Отечественной войны, когда сразу в трех азербайджанских провинциях Ирана местное население с восторгом восприняло первые успехи азербайджанской армии. Более того, южные азербайджанцы запечатлели все факты переброски иранской техники к границе, и секретные поставки вооружения Ираном Армении. Подъем национального самосознания и исламская, шиитская солидарность наткнулись на штыки великоперсидского шовинизма!