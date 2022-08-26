Анкара ответила на антитурецкие заявления Макрона

«Надеемся, что Франция в ближайшем будущем сможет признать последствия своего колониального прошлого и не будет пытаться уйти от исторических реалий, бросая тень на Турцию или любую другую страну», - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства, которое цитирует Anadolu.

МИД Турции выступил с заявлением в связи с антитурецкими высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона в ходе визита в Алжир.

В МИД подчеркнули недопустимость обвинений главы Франции в адрес Турции. В Анкаре также привлекли внимание к активному развитию сотрудничества между Алжиром и Турцией, входящей в число стратегических партнеров Африканского союза.

«Если Париж полагает, что на африканском континенте есть негативное восприятие Франции, то причиной является колониальное прошлое, а также попытки и сегодня сохранить различными методами былое влияние на континенте. Франция должна принять реалии и попытаться изменить подходы. Парижу нужно в первую очередь признать проблемы, связанные со своим прошлым, и попытаться их решить, а не перекладывать вину на другие страны», - говорится в документе.