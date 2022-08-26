Расписание «Карабаха» в Лиге Европы: начинаем с «Фрайбургом», с ним же и заканчиваем

В группе «G» чемпион Азербайджана начнет борьбу с выездной игры с немецким «Фрайбургом». С немцами мы и завершим групповой раунд, но уже игрой в Баку.

Полное расписание игр «Карабаха»:

1-й тур. 8 сентября. 23:00 (тут и далее время бакинское) «Фрайбург» (Германия) – «Карабах»

2-й тур. 15 сентября. 20:45 «Карабах» – «Нант» (Франция)

3-й тур. 6 октября. 23:00 «Олимпиакос» (Греция) – «Карабах»

4-й тур. 13 октября. 20:45 «Карабах» – «Олимпиакос» (Греция)

5-й тур. 27 октября. 23:00 «Нант» (Франция) – «Карабах»

6-й тур. 3 ноября. 21:45 «Карабах» – «Фрайбург» (Германия).