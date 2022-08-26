Саакашвили уверен: «Победа приближается»

«На фронте происходит неожиданное – в Донбассе, где до последнего времени у России было полное преимущество, все изменилось. Сформировался артиллерийский паритет, и в последние дни украинцы начали интенсивное уничтожение оружейных складов. План по референдумам провалился, потому что провалился план по установлению контроля за территориями». Информационный портал Новости-Грузия сообщает, что об этом написал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Получающий в настоящее время в одной из частных клиник в Грузии лечение Саакашвили отметил в своем письме, что «практически речь идет о районах Донецка, которые не могут взять русские. Не говоря ничего о других частях Донбасса, больших городах Донбасса, контролируемых украинцами, разговоры о взятии Славянска и Краматорска на данном этапе излишни».

Саакашвили указывает, что «в ближайшие недели и месяцы будут задействованы американские и немецкие системы ПВО, что практически полностью перекроет небо Украины, тем самым лишив Россию последнего инструмента. Именно поэтому Зеленский уверен в себе как никогда. Эта вера в победу основана на самоотверженности и профессионализме миллиона украинских солдат... Короче, все идет лучше, чем думали многие. Победа приближается».