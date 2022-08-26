Хикмет Гаджиев: «Мы больше не пригласим США и Францию»

По словам Гаджиева, странам, выполнявшим миссию сопредседателей Минской группы, должно быть стыдно перед международным сообществом: «Потому что на основании Устава ООН и решений Совета Безопасности этим государствам был предоставлен мандат международного сообщества на устранение этой несправедливости, на прекращение оккупации и агрессии. Но ни одна пядь азербайджанской земли не была освобождена от оккупации, ни один гражданин Азербайджана не вернулся на свою землю. Назначать кого-то сопредседателем Минской группы после 30 лет безуспешной деятельности – это просто постыдный шаг».

Хикмет Гаджиев также отметил, что в настоящее время в Шуше находятся представители со всего мира: «Представители стран Европы, Азии, Латинской Америки... Наши друзья-дипломаты и коллеги не могут скрыть удивления от восстановительных работ, проводимых Азербайджаном».

«Но есть две страны, которые не участвуют в этом мероприятии, это США и Франция. Мы не можем понять причину их отсутствия здесь... В будущем мы не будем их больше приглашать... Их отсутствие, выступление с заявлениями о восстановлении и реанимации Минской группы еще раз показывают, какую миссию они выполняли в рамках 30-летнего переговорного процесса. Непонятно, они не могут принять территориальную целостность Азербайджана или же работы по реконструкции и восстановлению в городе Шуша? В первую очередь, они должны ответить перед азербайджанским народом. Если они считают себя дружественными к Азербайджану странами, то должны знать, что Шуша – это сердце азербайджанского народа, город в сердце каждого гражданина Азербайджана. Тот факт, что они не приехали сюда, еще раз показывает, какие цели и в чем они были заинтересованы в течение 30 лет переговоров».