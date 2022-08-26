Утвержден список студентов для обучения за рубежом в магистратуре

Обнародованы очередные результаты первого приема заявок в рамках Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы.

В Минобразования сообщили, что в госпрограмму в соответствии с критериями отбора 98 кандидатов были приняты в магистратуру. В основном участники обращались со специальностями инженерия, финансы, экономика, информационные технологии, образование. Получившие стипендию студенты будут обучаться в Университете Бонна, Университете Фрайбурга, Стэнфордском университете, Нью-Йоркском университете, Техасском университете A&M, Университете Джорджа Вашингтона, Лондонском имперском колледже, Кембриджском университете, Лондонском королевском колледже, Лондонской школе бизнеса, Университетском колледже Лондона, Университете Уорика, Университете Страсбурга, Университете Тарту, Сапиенсом университете Рима, Миланском техническом университете, Университете Торонто, Университете Макгилла, Университете Британской Колумбии, Амстердамском университете, Корейском институте передовых технологий (KAIST), Наньянском технологическом университете Сингапура, Университете Монаша, Сиднейском университете, Левенском университете.

Для участия в госпрограмме по 15 приоритетным направлениям в 30 стран мира подали заявки 673 гражданина Азербайджана. В результате в программу были отобраны 327 человек, в том числе 80 бакалавров и 247 магистров.