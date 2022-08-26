Помощник президента раскритиковал ООН: Ни разу не посетили регион

«Послы, увидевшие на освобожденных территориях разрушения такого масштаба, спрашивают: какую помощь оказывает Азербайджану международное сообщество, ООН и ее структуры? И действительно, они тоже должны оказывать помощь. Азербайджан столкнулся с одной из самых страшных постконфликтных ситуаций в мире. Мы открыто сказали, что, к сожалению, со стороны ООН и ее институтов нет какой-либо широкомасштабной деятельности в отношении Азербайджана». Об этом сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая на конференции в Шуше.

Хикмет Гаджиев отметил, что по завершении конфликта высшее руководство ООН еще не совершала визит в регион: «После всех трагедий, гуманитарных катастроф, которые длились более 30 лет, высшему руководству ООН следовало бы посетить регион, урегулирование конфликта, реализация резолюций Совета Безопасности ООН, по сути, должны были быть оценены. Но, к сожалению, как резолюции Совета Безопасности ООН оставались на столе в течение 30 лет, так и сейчас мы не видим каких-либо серьезных действий со стороны руководства ООН».

Помощник президента отметил, что Азербайджан уже привык к такому отношению: «Никакого «плана Маршалла» в отношении Азербайджана нет. Может быть, азербайджанский народ и государство не хотят этого в том виде, в каком они его представят. У нас есть собственные национальные ресурсы. Но здесь очень важны примеры солидарности. Например, братская поддержка Турции, Казахстана, Узбекистана, проект по строительству школы в Физули, другие проекты являются для нас примером солидарности, братства. Такие шаги положительно оцениваются Азербайджаном».