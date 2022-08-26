Признание Косово отозвали уже семь стран заявление президента Сербии
Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что Белград располагает семью дипломатическими нотами об отзыве признания независимости Косово. По его словам, число таких документов увеличилось с четырех до семи благодаря работе сербских дипломатов, передают российские СМИ.
В телеобращении к нации Вучич заявил, что ноты будут опубликованы при попытке Косово подать новые заявки на вступление в международные организации.
Согласно Вашингтонским соглашениям 2020 года, Белград должен был приостановить работы с мировыми столицами по отзыву ими признания независимости Косова, но Приштина вопреки этим соглашениям подала заявку на вступление в Совет Европы.