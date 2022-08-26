Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что Белград располагает семью дипломатическими нотами об отзыве признания независимости Косово. По его словам, число таких документов увеличилось с четырех до семи благодаря работе сербских дипломатов, передают российские СМИ.

В телеобращении к нации Вучич заявил, что ноты будут опубликованы при попытке Косово подать новые заявки на вступление в международные организации.

Согласно Вашингтонским соглашениям 2020 года, Белград должен был приостановить работы с мировыми столицами по отзыву ими признания независимости Косова, но Приштина вопреки этим соглашениям подала заявку на вступление в Совет Европы.