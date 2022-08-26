Офис Зеленского: компромиссы с Россией чреваты катастрофой

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал два твита одинакового содержания на украинском и английском языке о единственном, по его мнению, способе окончания войны.

"Есть только один способ закончить эту войну: военное поражение России, возвращение территорий Украине, трибунал для преступников, начало трансформации Российской Федерации", - цитирует BBC твит Подоляка.

"Воля к победе необходима не меньше, чем оружие. "Компромиссы" повлекут катастрофические последствия для человечества", - предостерегает Подоляк.