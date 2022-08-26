Азербайджан отозвался на зов Пакистана о помощи

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам и крупномасштабным разрушениям в Пакистане, правительством Азербайджана Пакистану будет оказана помощь в размере 2 миллионов долларов США. Об этом сообщили в Кабинете министров.

Отметим, что ранее в субботу сообщалось, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф попросил международное сообщество о помощи: страна серьезно пострадала от разрушительных наводнений, погибли 937 человек, более трети из них – дети. Из-за удара стихии власти страны объявили режим ЧС.