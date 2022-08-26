Хикмет Гаджиев: «Президент лучше знает, когда и что делать»
«Президент Ильхам Алиев всегда подчеркивает, что лучше знает, когда, что и как делать, и делает это. Взятие под контроль города Лачина Вооруженными силами Азербайджана, дислокация нашей армии в селах Забух и Сус, то есть переход под полный наш контроль этих населенных пунктов, еще раз свидетельствуют об этом». Так сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая на конференции в Шуше.
Хикмет Гаджиев отметил в своем выступлении, что Армения ведет широкую пропаганду, распространяется много дезинформации, манипуляции: «Международная общественность вводится в заблуждение, ее неправильно информируют. Международное сообщество было проинформировано о том, что проживающие там армяне являются частью политики незаконного заселения, о том, что незаконное заселение, согласно Женевской конвенции и международному праву, является военным преступлением. Все это – шаги, предпринятые на основании договоренностей, одно из условий, приведенных в Трехстороннем заявлении, и Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет над городом Лачин. Президент лучше знает, когда и что делать, и, используя политические, дипломатические, военные и другие ресурсы страны, приближает наш народ к этим целям. Вчерашний твит президента еще раз подарил каждому гражданину Азербайджана ту радость, которую мы испытывали во время войны».