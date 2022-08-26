Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, Реджеп Тайип Эрдоган от своего имени и от имени турецкого народа выразил Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу чувства радости по поводу перехода города Лачин, сел Забух и Сус под контроль Азербайджана.

Глава азербайджанского государства, в свою очередь, от своего имени и от имени азербайджанского народа поблагодарил президента Турции и братский турецкий народ за поздравления.

В ходе телефонного разговора президенты обсудили различные аспекты дружественных и союзнических отношений.