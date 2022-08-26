Спутниковые фото Антоновского моста

Появилось свежее фото Антоновского моста в Херсоне, по которому в очередной раз украинские военные нанесли удар. Снимок компании Planet Labs опубликовал OSINT-исследователь Тим Эрхарт в Twitter.

Снимок был сделан около 15:00 26 августа, примерно через час после ударов ВСУ. На фото видно, что секция моста не разрушена, но покрытие значительно повреждено. На мосту нет транспорта, но видна понтонная переправа возле него.

По словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, в Херсонской области "прилет" задел плавучий мост, который россияне пытаются соорудить под Антоновским мостом. "Да, россияне быстро научились восстанавливать полотна мостов и настраивают дополнительные переправы. Но основное это то, что все находится под огневым контролем, как только отремонтируют или погрузят – уничтожим снова", - написал депутат.