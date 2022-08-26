Россия и Украина обвиняют друг друга

Так, по данным утренней сводки российского Минобороны, за прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий. В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, еще один – в районе специального корпуса № 1. Артиллерийская позиция ВСУ, с которой велся обстрел территории атомной станции была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области, пишет российское Минобороны.

Россия и Украина в своих сводках говорят об обстрелах в районе Запорожской АЭС.

В то же время об обстрелах со стороны России пишет украинская государственная компания "Энергоатом". "За последние сутки российские военные в очередной раз обстреливали площадку ЗАЭС, повреждения выясняются", - говорится в сообщении компании.

Она пишет, что накануне два энергоблока ЗАЭС после остановки снова были подключены к сети и производят электроэнергию. В то же время из-за присутствия на станции российских военных, их оружия, техники и взрывчатки есть серьезные риски для безопасной работы ЗАЭС, сообщает "Энергоатом".