Помощник президента о нормализации армяно-азербайджанских отношений

«Процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений – это, в первую очередь, двусторонний процесс. Чтобы он продвинулся вперед, необходимы содействующие шаги, чем какой-либо механизм посредничества». Об этом сказал журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в настоящее время Евросоюз, а также Россия прилагают усилия на двусторонней основе, и Азербайджан в этом заинтересован: «В нынешних условиях основными вопросами повестки дня являются мирный договор, делимитация границ, транспортные вопросы, а также проблемы пропавших без вести лиц и мины. В первую очередь на них должна отреагировать армянская сторона».