Невеста пыталась украсть госвыплату у ставшего на войне инвалидом военного

В России молодой контрактник, ставший инвалидом-ампутантом на войне в Украине, рассказал, что его предала невеста – девушка попыталась тайком забрать выплаты, положенные ему как раненному в так называемой «спецоперации». Об этом пишет «Росбалт».

У уроженца Сахалина Вадима две награды: медаль «За отвагу» и орден Мужества. Правую руку ему оторвало миной, осколками пробило легкие и ребра.

Молодой человек рассказал, что счастливо провел три года со своей девушкой. По словам мужчины, карту, на которую начисляли солдатскую зарплату, он оставил ей. Когда пришла SMS о перечислении крупной денежной выплаты за ранение, он, словно что-то предчувствуя, поменял пин-код. А вскоре ему пришло SMS, что кто-то по старому пин-коду пытался снять со счета очень крупную сумму. Вадим позвонил своей девушке и услышал: «Ну одеться же мне надо». Она даже не поинтересовалась, как жених себя чувствует.

«Не пойму, что с ней случилось... как замаячили эти миллионы, словно дьявол ее душу забрал. И я не один с такой историей», – говорит молодой человек.