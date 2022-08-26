Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 17:51

Турецкие СМИ пишут о сенсационной аудиозаписи откровений бывшего посла Ирана в Афганистане Абульфаза Зохравенда, который в 2012-2013 годах был членом делегации по ядерным переговорам между Ираном и «шестеркой» (пять членов Совбеза ООН + Германия). В этой аудиозаписи Зохравенд говорит «…о завоевании Азербайджана и присоединении его к Ирану». Сама аудиозапись не опубликована, однако турецкие СМИ, цитируя её содержание, пишут, что Абульфаз Зохравенд занял откровенно враждебную позицию в отношение Турции и Азербайджана.

В аудиозаписи, о которой пишут турецкие СМИ, Абульфаз Зохравенд говорит, что «Азербайджан будет угрожать Ирану как раковая клетка до тех пор, пока не будет завоеван», выступает против Зангезурского коридора и, подтверждая принадлежность Карабаха Азербайджану, отмечает, что после открытия Зангезурского коридора, турки захотят заблокировать границу Ирана с Арменией. «По этому вопросу необходимое предупреждение уже сделал Хаменеи, но турки не станут придавать этому значение, - цитируют СМИ экс-посла Ирана. – Нельзя даже думать не только о стратегическом союзе, но и о партнерстве с Турцией. Южный Кавказ является зоной наших интересов. Следует помнить, что народы Северной и Южной Осетии имеют иранское происхождение, а Азербайджан является страшным феноменом и представляет потенциальную угрозу. Нахчыван должен быть полностью присоединен к Ирану, поскольку это наша «ахиллесова пята». Страны под названием «Азербайджан» не существует, на самом деле это – иранские азербайджанцы. Азербайджан необходимо присоединить к Ирану. И пока это не случится, Азербайджан, подобно раковой клетке, будет представлять для нас угрозу». Мухаммед Рза Хаяи, руководитель Тебризского института исследований, заявил в интервью газете «Ени Шафак», что слова Зохравенда являются признанием враждебной позиции Ирана по отношению к Турции и Азербайджану. По его словам, Зохравенд занимал в свое время пост заместителя министра иностранных дел Ирана, принимал участие в ядерной сделке и считается приближенным к Верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи.