Россия продает Сербии газ по «фантастической цене»

На бирже в Европе газ за последние дни сильно подорожал, его стоимость 26 августа поднималась выше $3500.

Сербия закупает российский газ по «фантастической» стоимости, в ином случае республику ждало бы банкротство. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич во время обращения к гражданам, передает Pecat.

Президент указал, что Сербия ежегодно потребляет 3,2 млрд куб. м газа, из которых 2 млрд куб. м приходятся на экспорт из России. Средняя стоимость российского топлива – $400 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, Сербия платит за этот объем €800 млн. Остальной объем в 1,2 млрд куб. м газа обошелся бы Сербии в €4,8 млрд. Вучич указал, что годовой бюджет всей республики равен €13,5 млрд.

«Это означало бы банкротство. Повезло, что мы закупили газ раньше, как будто знали», - подчеркнул президент Сербии.

Накануне Вучич говорил, что ни одна страна в Европе не сможет выдержать нынешние цены на газ.