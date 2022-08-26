Президент Сербии согласился пойти Косово на уступки

Сербия уже готова частично принять требования Косово относительно въездных документов, подтвердил президент балканской республики Александар Вучич, пишут российские СМИ.

По словам Вучича, сейчас ожидаются гарантии Евросоюза. «Мы готовы принять их документы и издать общее пояснение и поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным, но есть одно условие и поэтому ранее не достигнут договор, ждем гарантии ЕС», – пояснил Вучич.

Ранее премьер Косово Альбин Курти заявлял журналистам, что не отложит с 1 сентября применение спорных мер, вызвавших ранее напряженность в крае. Он сказал, что баррикады не будут решением и что «никто не может остановить специальные подразделения полиции при вхождении на север края».