Али Асадов соболезнует Пакистану

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу письмо с соболезнованиями в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате сильных наводнений в этой стране, передает пресс-служба Кабинета министров.

Али Асадов в письме выразил глубокие соболезнования премьер-министру Пакистана, родным и близким погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим в результате трагедии.

Отметим, ранее в субботу стало известно, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам и крупномасштабным разрушениям в Пакистане, правительством Азербайджана Пакистану будет оказана помощь в размере 2 миллионов долларов США.