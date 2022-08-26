Посол Мусави: Иран не против Зангезурского коридора

Иран продолжает расширять транспортные связи с Азербайджаном, сказал в субботу журналистам в рамках поездки в Шушу посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави.

"В качестве примера можно привести недавно проложенные железные дороги. Иран не против создания Зангезурского коридора, и у нас есть основной коридор с братским Азербайджаном. Он на протяжении 30 лет обеспечивает связь с Нахчываном. Эта связь осуществлялась через Иран, и естественно, что должны быть и альтернативные коридоры. Что касается нового коридора, то это зависит от Азербайджана и Армении и является международным вопросом. Принцип нашей страны в том, что одна страна не может оказывать влияние на национальные интересы другой страны, в том числе соседей", - сказал посол ИРИ.