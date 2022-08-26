Разведка Украины: у России дефицит ракет

У российских войск осталось не более 45% ракет, которые были в распоряжении армии РФ в начале войны, сообщил представитель Главного управления разведки при Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

По словам Скибицкого, высокоточного оружия в России наблюдается крайне мало, а резервов по некоторым типам ракет уже почти нет. В частности, россияне ощущают дефицит "Калибров", "Искандеров" и "Кинжалов".

По данным ГУР, "Кинжалов" в России осталось всего 30-40 штук. Это те образцы, которые первыми поступили на вооружение и не пошли в массовое производство. В то же время "Искандеров" у российских войск практически не осталось.

Разведка ожидает, что армия РФ будет использовать другие способы поражения. Так, РФ в настоящее время активно использует "Ураган" и "Смерч" – то, что позволяет производить обстрел на короткой дистанции, на 70-80, максимум до 100 километров. Именно такими системами в настоящее время ведутся обстрелы Николаева, Запорожской области и Харькова.