Разведка предупреждает: Украина и Россия готовятся к более активным боям

Украина и Россия готовятся к ведению более активных боевых действий, в частности, РФ сейчас осуществляет перебазирование авиации на территории Крыма. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Я бы назвал период, в котором мы сейчас находимся, ситуацией, когда мы готовимся, российская сторона готовится к активизации более активных боевых действий... Они готовятся к тому, что мы будем действовать более активно", - отметил он.