Российские военные, которые дислоцируются в Казахстане, отказываются возвращаться в РФ, чтобы не попасть на войну в Украине. Об этом 27 августа в Telegram сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Военный контингент РФ, размещенный в Казахстане, отказывается покидать территорию страны и возвращаться в места постоянной дислокации. Формальная причина отказа – отсутствие специального воздушного транспорта, который в полном составе задействован в войне с Украиной. Реально же военные не хотят пополнить состав... контингента. Впрочем, командование России не оставляет намерений полностью вывести войска с территории Казахстана..." – говорится в сообщении.

В ГУР Минобороны Украины уточнили, что речь идет об около 1000 военнослужащих с полным вооружением и техникой, которые дислоцируются возле критических объектов инфраструктуры – аэродромов, военных полигонов, нефтебаз, космодрома Байконур.

Украинская разведка также утверждает, что для участия в войне против Украины РФ уже практически полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой из Таджикистана и Армении.