Россия перебрасывает к Донбассу новый армейский корпус

Россия намерена увеличить численность войск в Украине еще на 90 тысяч человек за счет набора в добровольческие и резервные батальоны, заявил представитель Главного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет Стран.ua.

По его словам, сейчас в Украине заняты 160 тысяч российских военных, не считая Росгвардии.

При этом российский расследовательский ресурс Conflict Intelligence Team сообщает, что вновь сформированный и укомплектованный современной техникой третий армейский корпус уже переброшен на железнодорожную станцию Неклиновка Ростовской области возле границы с Донецкой областью. Там считают, что корпус готовят к последующей переброске на фронт – либо на Донбасс, либо в Запорожскую область. На вооружении у третьего корпуса состоят современные образцы российской техники, например, БМП-3, Т-80БВМ и Т-90М.