Казахстан заморозил экспорт военной продукции

Власти Казахстана до сентября 2023 года приостанавливают экспорт военной продукции. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Казахстана.

Участники комиссии под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова обсудили предложение приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Предложение внесло Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Члены комиссии поддержали это решение, сообщает казахстанское правительство.