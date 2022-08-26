Путин подписал два указа, касающихся украинцев

Президент России Владимир Путин подписал два указа относительно граждан Украины.

Одним указом вводятся выплаты украинцам, которые из-за войны вынужденно оказались на территории РФ. Согласно документу, прибывшим в РФ после 18 февраля гражданам Украины устанавливаются следующие выплаты: ежемесячная пенсионная выплата – 10 000 рублей (165 долларов); ежемесячная выплата инвалидам – 10 000 рублей (165 долларов); доплата к пенсии или социальной выплате инвалидам I группы, детям инвалидам и пенсионерам старше 80 лет – 3 000 рублей (50 долларов); ежемесячная выплата ветеранам Второй мировой войны – 5 000 рублей (83 доллара); разовая выплата беременным женщинам – 10 000 рублей (165 долларов); разовая выплата при рождении ребенка – 20 000 рублей (330 долларов); ежемесячная выплата на ребенка до 18 лет – 4 000 рублей (66 долларов); на усыновленного ребенка – 15 000 (248 долларов) рублей, на студента до 23 лет – 4 000 рублей (66 долларов); ежемесячная выплата родителю-одиночке на каждого ребенка – 10 000 рублей (165 долларов).

Другим указом Путина указанные категории людей могут находиться в России без ограничения сроков пребывания при условии прохождения дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования на употребление наркотиков и наличие опасных инфекционных заболеваний, а также ВИЧ. Также им разрешается работать в РФ без разрешения на работу или патента.