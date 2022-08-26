США увеличат производство HIMARS из-за Украины

США нарастят производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS к ним с дальностью около 70-80 км в связи с поставками в Украину, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

"Мы получили почти 400 миллионов долларов на пополнение запасов HIMARS и GMLRS Министерства обороны США, - сказал заместитель министра обороны по закупкам и снабжению Уильям ЛаПланте. – Кроме того, мы планируем почти 200 миллионов долларов на расширение и ускорение производства и ожидаем заключения контрактов этой осенью и в начале следующего года", – пишут украинские СМИ.

По его словам, увеличение производства связано прежде всего с помощью Украине в войне против России.