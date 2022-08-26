Спецслужбы Ирана усилили преследование азербайджанских активистов. Накануне, в прокуратуру и разведывательное управление провинции Восточный Азербайджан, были вызваны несколько активистов.

В копии повестки прокуратуры Тебриза, оказавшейся в распоряжении редакции «Голос Америки», говорится, что братьям Лигван, которых обвиняют в «деятельности, направленной против устоев Исламской Республики», дали всего пять дней, чтобы они могли обратиться для самозащиты в 15-й отдел прокуратуры.

По информации «Голоса Америки», братьев допрашивали на протяжении 15 дней, после чего выпустили под залог в 100 миллионов туманов.

В прокуратуру также были вызваны национальные активисты Шахин Барзгар и Сиямек Фараджзаде. А от Гусейна и Мухмедрзы Амани, жителей поселка Надарли провинции Восточный Азербайджан, потребовали явиться в информационный штаб Министерства разведки, расположенный в городе Маранд.

По информации агентства HRA, специализирующегося на защите прав человека, силы безопасности Ирана явились 13 июля в дом Шахина Барзгари для его задержания, но не нашли активиста дома.

«Они выломали дверь в доме Барзгари и применили насилие в отношение его брата и сестры, - говорится в сообщении HRA. – Шахин Барзгари был задержан в конце июля, но отпущен под залог. А Сиямек Фараджзаде (Гарадаглы) был арестован в связи с шествием на Крепость Бабека».