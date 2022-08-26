В Москве подожгли автомобиль высокопоставленного военного

По данным издания, BMW X6 стояла во дворе дома военного на Ленинградском шоссе и там же внезапно загорелась: больше всего пострадал багажник, который полностью выгорел. Следователи не исключают, что джип кто-то поджег. Очевидцы заявили, что видели недалеко от машины «подозрительную девушку». Ее уже задержали. По словам источников, она облила бензином багажник автомобиля и подожгла в знак протеста против войны в Украине.

Baza отмечает, что Секретарев работает в 8-м управлении Генштаба. Оно отвечает за военную цензуру: сотрудники следят, чтобы в СМИ не появлялись «фейки» про российскую армию.