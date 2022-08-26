Израиль уничтожил крупный склад иранских ракет

Ударами с воздуха уничтожен крупный склад ракетного вооружения в районе Масьаф на западе Сирии. Об этом сообщает в субботу Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) со ссылкой на собственные источники на месте.

Израильские СМИ пишут, что авианалет, который приписывают армии Израиля, был совершен в четверг, 25 августа. По данным SOHR, "на уничтоженном складе хранились ракеты класса "земля-земля" средней дальности, которые были произведены в центре научных исследований под контролем иранских офицеров". Также по данным SOHR, при обстреле пострадали 14 человек.

Указывается и на то, что после воздушного удара "взрывы на объекте продолжались около шести часов". Есть также сведения о тысяче ракет, которые свозились на секретный склад в течение года.

Предыдущая атака по иранскому объекту в Сирии была предпринята 15 августа. Тогда Reuters сообщил, что удар был нанесен по объекту в районе морского порта в Тартусе, используемого в том числе российским военно-морским флотом, а также по базам "Хезболлы" к югу от Дамаска.