На телеканале BBC World News начался показ фильма, посвященного историческому и культурному наследию Азербайджана, историка, писателя, автора сценария и ведущей популярного документального фильма «Сокровища мира» Беттани Хьюз.

В июне Беттани Хьюз посетила Азербайджан для изучения и съемок одного из своих фильмов – «Чудеса Азербайджана». В фильме, который состоит из двух частей, исследованы и представлены удивительные сокровища исторического и культурного наследия Баку, Шуши, Гобустана и Шеки.

Первая часть фильма, которая называется «Шелковый путь», посвящена Гобустану и Шеки, вторая часть – «Страна Огней» – Баку и Шуше.

«Страна Огней» выйдет в эфир 27-28 августа на канале BBC World News. Одновременно будет подготовлена и представлена версия фильма на азербайджанском языке.