Кто купил самую дорогую виллу в Дубае

Тайным владельцем самой дорогой виллы в Дубае, расположенной на искусственном острове Палм-Джумейра на побережье Персидского залива, оказался индийский миллиардер Мукеш Амбани. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из них, принадлежащая Амбани Reliance Industries купила особняк в 2022 году для младшего сына миллиардера – Ананта Амбани. Дом расположен в северной части искусственного острова, здесь 10 спален, частный спа-центр, крытый и открытый бассейны, пишет агентство со ссылкой на местные СМИ. Сумма сделки составила $80 млн.

Сделка по покупке недвижимости была тайной, домом владеет одна из офшорных структур Reliance Industries, управлять виллой будет топ-менеджер компании и давний соратник Амбани – Паримал Натвани, указал источник Bloomberg. По его информации, новый владелец намерен потратить «миллионы долларов» на обустройство и обеспечение безопасности особняка.

Основной резиденцией самого Амбани останется Antilia – 27-этажный небоскреб в Мумбаи с тремя вертолетными площадками, парковкой на 168 автомобилей, кинотеатром на 50 мест, большим бальным залом и девятью лифтами, отмечает агентство.

Мукеш Амбани – самый богатый бизнесмен Индии, занимает восьмую строчку в рейтинге богатейших миллиардеров мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в $94,8 млрд.

Ранее, в марте, источники Bloomberg сообщали, что покупкой жилья на острове Палм-Джумейра, заинтересовался российский миллиардер Роман Абрамович. Представитель Абрамовича тогда заявил Forbes, что бизнесмен не покупает дом в Дубае.