Сербия и Косово договорились

Сербия и Косово сегодня, 27 августа, смогли достичь договоренностей по номерным знакам и документам на въезд-выезд. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter.

Боррель подчеркнул, что переговоры проходили при посредничестве ЕС, стороны наконец пришли к согласию. "В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений, а Косово согласилось не вводить их для сербских владельцев удостоверений", - отметил Боррель.

При этом сербы, проживающие на севере Косово, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией.

"Это европейское решение. Мы поздравляем обоих лидеров с этим решением", - добавил глава дипломатии ЕС.

Ранее власти Косово заявили, что с 1 августа перестанут действовать сербские идентификационные карточки, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же должна была начаться обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS ("Республика Косово"). Однако это решение вызвало возмущение у косовских сербов. Чтобы остановить конфликт, Косово отсрочило запрет на сербские документы до 1 сентября. Сегодня президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна готова пойти на уступки, если ЕС предоставит гарантии.