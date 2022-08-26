И Сахиба Гафарова соболезнует Пакистану
Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова направила письма с соболезнованиями председателю Национального собрания Пакистана Радже Парвизу Ашрафу и председателю Сената Мохаммаду Садику Санджрани в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, вызванными сильными наводнениями в этой стране, говорится в сообщении пресс-службы Милли Меджлиса.
Сахиба Гафарова выразила глубокие соболезнования своим коллегам, братскому народу Пакистана, семьям и близким погибших, пожелала выздоровления пострадавшим в результате трагедии.